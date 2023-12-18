Nefret dili yayılıyor

Irkçılığın yükselişte olduğu Almanya'da nefret içerikli paylaşımlar da hızla tırmanıyor. Federal İstatistik Dairesi, özellikle genç internet kullanıcılarının nefret içerikli paylaşımlarla sıkça yüzleştiğini açıkladı. Daire, yaşları 16 ila 44 arasında olanların üçte birinin, düşmanca veya aşağılayıcı paylaşımlarla karşılaştıkları ifade etti. Oran 45 ila 64 yaş arasındakilerde yüzde 20 oldu.Siyasi ve sosyal görüşlere dayalı nefret söylemli saldırılar başı çekerken, etnik kökene dayalı saldırı ikinci sırada yer aldı. Öte yandan kullanıcılarının yalan haberlerle sıkça karşılaştıkları ortaya çıktı. Yüzde 48'lik kesim, 'yalan haber' diye adlandırdıkları güvenilmez bilgi yağmuru altında olduklarından şikâyet etti, "Önlem alınması gerekli" dedi.