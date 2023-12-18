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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Nefret dili yayılıyor

Cengiz PARLAYAN
Nefret dili yayılıyor

Almanya’da nefret dili giderek yayılıyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre ülkede internet kullanıcılarının dörtte biri nefret paylaşımlarına maruz kalıyor

Irkçılığın yükselişte olduğu Almanya'da nefret içerikli paylaşımlar da hızla tırmanıyor. Federal İstatistik Dairesi, özellikle genç internet kullanıcılarının nefret içerikli paylaşımlarla sıkça yüzleştiğini açıkladı. Daire, yaşları 16 ila 44 arasında olanların üçte birinin, düşmanca veya aşağılayıcı paylaşımlarla karşılaştıkları ifade etti. Oran 45 ila 64 yaş arasındakilerde yüzde 20 oldu.

MUTLAKA ÖNLEM ALINMALI
Siyasi ve sosyal görüşlere dayalı nefret söylemli saldırılar başı çekerken, etnik kökene dayalı saldırı ikinci sırada yer aldı. Öte yandan kullanıcılarının yalan haberlerle sıkça karşılaştıkları ortaya çıktı. Yüzde 48'lik kesim, 'yalan haber' diye adlandırdıkları güvenilmez bilgi yağmuru altında olduklarından şikâyet etti, "Önlem alınması gerekli" dedi.
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Nefret dili yayılıyor
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