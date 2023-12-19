Bir facianın daha eşiğinden dönüldü

Almanya'nın Unna kentine bağlı Selm kasabasında çoğunlukla yabancıların oturduğu bina, Fabian S. (40) adlı ırkçı tarafından gece yarısı kundaklandı. Yoğun dumanı hisseden bir Türk aile, apartman sakinlerine haber verince olası facia önledi. Dumanın apartman boşluğunu sarmasıyla üst katlarda yaşayanlar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. İki kişi dumandan zehirlendiği için hastaneye kaldırıldı.Apartmandakiler, dışarıya çıkınca kundakçıyı yakalamayı başardı ve polise teslim etti. Facianın eşiğinden dönen aileler, "Zanlıyı akşam saatlerinde evin etrafında görmüştük. Sonra bodrum katından yoğun duman kokusu geldiğini fark ettik. Aşağıya indik ve alevlerle karşılaştık. Kundakçıyı da o anda yakaladık. Bize bıçak çekti. Bu kişiyi kasabada görüyorduk ve göçmenlere hakaret ettiğini duymuştuk" dedi.Kundakçıhakkında bilgi de edinen apartman sakinleri, "Elinde benzin şişesi ile yakaladığımız kundakçının geçmişte de kundaklama girişiminde bulunduğunu öğrendik. Kundaklamadan sabıkalı, yabancı düşmanlığı açıkça ortada olan biri nasıl olur da elini kolunu sallayarak dolaşır" dedi. Üç çocuk babası Ahmet Ünal (46) ise "İkinci Solingen faciasını kıl payı atlattık" diye konuştu.