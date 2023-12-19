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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Çiftçilerin isyanı Berlin’e uzandı

Çiftçilerin isyanı Berlin’e uzandı

Bütçe krizi nedeniyle tarıma yönelik vergi indirimlerinin kaldırılması Alman çiftçileri isyan ettirdi. Çiftçiler, yüzlerce traktörle tarihi Brandenburg Kapısı’na dayandı

Berlin'de düzenlenen mitingde konuşan Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "Bunu kabul etmeyeceğiz. Bu bir savaş ilanıdır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Federal Hükümet, makul olmayan önerileri geri çekmezse, çiftçiler daha fazla protesto eylemi yapacak. 8 Ocak'tan itibaren, ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız" dedi. Şimdiye kadar çiftçiler, mazottan alınan enerji vergisinin bir kısmının iadesini talep edebiliyordu. Tarım ve orman araçları motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuluyordu. Rukwied, yeni kararın sektöre yılda bir milyar euro ek yük getireceğini söyledi. BERLİN
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Çiftçilerin isyanı Berlin’e uzandı
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