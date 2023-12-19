Çiftçilerin isyanı Berlin’e uzandı

Berlin'de düzenlenen mitingde konuşan Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "Bunu kabul etmeyeceğiz. Bu bir savaş ilanıdır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Federal Hükümet, makul olmayan önerileri geri çekmezse, çiftçiler daha fazla protesto eylemi yapacak. 8 Ocak'tan itibaren, ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız" dedi. Şimdiye kadar çiftçiler, mazottan alınan enerji vergisinin bir kısmının iadesini talep edebiliyordu. Tarım ve orman araçları motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuluyordu. Rukwied, yeni kararın sektöre yılda bir milyar euro ek yük getireceğini söyledi. BERLİN