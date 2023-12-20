Genel seçim tekrarlanacak

Almanya Anayasa Mahkemesi, Berlin'de, 26 Eylül 2021 günü Federal Meclis için yapılan genel seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin kısmen tekrarlanmasına karar verdi. Mahkeme, birçok oy merkezinde yapılan seçimlerin geçersiz olduğunu açıkladı ve seçimin 2 bin 256 oy kullanma merkezinden 455'inde yenilenmesi gerektiğine hükmetti.Kararın ardından, 60 gün içinde söz konusu oy kullanma merkezlerinde seçimin yenilenmesi gerekiyor. Seçimin, 11 Şubat 2024'te yapılabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, muhtemel sonuçlarının Federal Meclis'teki sandalye dağılımına ve böylelikle meclisteki güç dengelerinde çok fazla etkisi olmayacağını öngörüyor. CDU/CSU seçimin tamamen yenilenmesini istemişti. BERLİN