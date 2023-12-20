Şükrü’nün rakibinde doping şüphesi

Demir Yumruk lakaplı Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu boksörümüz Şükrü Altay'ın Ludwigsburg kentinde 2 Aralık günü eski dünya şampiyonu Felix Sturm ile yaptığı maçta doping şüphesi belirdi. Rövanş maçının 9. raundunda hakemin teknik nakavt kararıyla kazanan Sturm'un yasaklı madde kullandığı şüphesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Ulusal Anti Doping Ajansı (NADA), Sturm'un üzerinde uyguladığı bir aşının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sebebiyle savcılığın harekete geçtiğini duyurdu. Sturm, daha önce de dopingle mücadele yasasını ihlal suçundan ceza almıştı.