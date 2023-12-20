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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Şükrü’nün rakibinde doping şüphesi

İbrahim TAŞ
Şükrü’nün rakibinde doping şüphesi

Boksörümüz Şükrü Altay’ı rövanş maçında yenen, eski dünya şampiyonu Felix Sturm’un maçta doping yapmış olabileceği şüphesi doğdu. Soruşturma açıldı

Demir Yumruk lakaplı Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu boksörümüz Şükrü Altay'ın Ludwigsburg kentinde 2 Aralık günü eski dünya şampiyonu Felix Sturm ile yaptığı maçta doping şüphesi belirdi. Rövanş maçının 9. raundunda hakemin teknik nakavt kararıyla kazanan Sturm'un yasaklı madde kullandığı şüphesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Ulusal Anti Doping Ajansı (NADA), Sturm'un üzerinde uyguladığı bir aşının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sebebiyle savcılığın harekete geçtiğini duyurdu. Sturm, daha önce de dopingle mücadele yasasını ihlal suçundan ceza almıştı.
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Şükrü’nün rakibinde doping şüphesi
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