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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Özdemir bile yaranamadı

Cengiz PARLAYAN
Özdemir bile yaranamadı

Siyasette yükselmeyi Türkiye’yi karalamak olarak algılayıp o çizgide politika sürdüren Cem Özdemir’e çiftçilerin protestosunda Türk kökeni hatırlatıldı, yuhalandı

Bütçe açığı nedeniyle devletin sağladığı destekten mahrum kalacak olan çiftçilerin öfkesinden en çok nasibini alan ülkenin Yeşiller Partili Tarım Bakanı Cem Özdemir oldu. Çiftçilerin Berlin'deki protesto mitinginde sahneye çıkıp onları yatıştırmaya çalışan Özdemir, hiç beklemediği tepki ile karşı karşıya kaldı. Bir dernek başkanı, Özdemir'e kökenini hatırlattı ve "Konuştuğunuzda kendimi Türk pazarında gibi hissediyorum" dedi. Özdemir, mesajı çok iyi algıladığını söyleyip, Protestan din eğitimi aldığını hatırlattı ve İncil'den örnek verdi.
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Özdemir bile yaranamadı
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