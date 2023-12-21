Yeni yasa polisi fişlemeye götürür

Ferda Ataman, insanların polise güvenebilmesi ve itimat edebilmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Bu nedenle Federal Polis Yasası'nın herkes için, polis ve vatandaşlar için ayrımcılığa karşı korumayı garanti altına alması önemli. Ne yazık ki mevcut reform taslağı bunu yapmıyor. Öncelikle polisi tek taraflı olarak korumayı amaçlıyor" şeklinde tepki verdi.ATAMAN, özellikle şüphe olmaksızın kimlik kontrolü yapılmasına ilişkin düzenleme için 'ırksal fişlemeyi teşvik etme eğilimine sahip' yorumunda bulundu. Ataman, "Irksal profilleme, insanların polis tarafından yalnızca fiziksel görünümleri veya etnik özellikleri temelinde kontrol edilmesidir. Bu tür eşitsiz muameleler anayasanın ayrımcılık yasağını ihlal eder" dedi.YENİ yasanın federal polisin sadece kendi takdirine bağlı olarak ve kendi koruması için vücut kamerası kullanmasına izin vermesini de eleştiren Ataman, "Sadece polis değil, vatandaşlar da vücut kamerası kullanılmasını talep edebilmeli" diye konuştu. Ataman, "Çünkü vatandaşların polise olan güvenini güçlendirmenin tek yolu budur. Bu aynı zamanda gerilimi azaltıcı bir etkiye sahip olabilir" dedi. FRANKFURT