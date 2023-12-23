Almanya hızla itibar kaybediyor

Körber Vakfı tarafından seçmenler arasında yapılan bir araştırma, ülkenin son iki yılda uluslararası etkisinin azaldığını ortaya koydu. Vakfın araştırmasına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) iktidara geldiği yılları kapsayan bu dönemde, seçmenler itidal talep ediyor. Yüzde 54'lük kesim, uluslararası krizlerde müdahil olmak yerine daha fazla itidal gösterilmesini istiyor.Araştırmaya katılan her üç kişiden biri (yüzde 38) daha fazla dış politika angajmanı istiyor. Bu istekte bulunanların yüzde 76'sı askeri ya da mali değil, öncelikle diplomatik olması gerektiği konusunda fikir birliğine varıyor. Yüzde 71'lik kesim ise Almanya'nın Avrupa'da öncü bir askeri rol üstlenmesine karşı çıkıyor. Vakfın uzmanlarına göre, uluslararası krizler toplumumuzun iç uyumunu bozuyor.