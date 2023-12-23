Şirketlere siber saldırı tehdidi

HİSCOX adlı sigorta şirketinin araştırmasına göre, geçen yıl Almanya'daki şirketlere yönelik siber saldırı sayısında artış yaşandı. Şirketlerin yüzde 58'i internet korsanlarının saldırısına maruz kaldı. Oranın 2021'e kıyasla yüzde 12 daha fazla olduğu açıklandı. Şirket başına düşen siber saldırı sayısı da önemli ölçüde yükseldi. Geçen yıl ortalama saldırı sayısı 6 iken bu yıl 10 oldu.ALMANYA saldırı oranında İrlanda'dan sonra en çok saldırıya uğrayan ikinci ülke konumuna geldi. Siber saldırılar özellikle büyük şirketlerde yoğunlaştı. Binden fazla çalışanı olan şirketler, en az bir saldırıyla en büyük artışı kaydetti. Saldırıya uğrayan her beş şirketten biri (% 21) etkinin ekonomik varlıklarını tehdit edebilecek kadar büyük olduğunu dile getirdi.