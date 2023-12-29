İki milyon kişi aşevinden beslendi

Almanya'da 973 şubesiyle faaliyet yürüten Tafel isimli aşevi, 2023'te iki milyon kişinin gıda ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı. Tafel Genel Başkanı Andreas Steppuhn, "Almanya'da yoksulluk gözle görülür şekilde artıyor. Aşevlerine önceki yıllara kıyasla yüzde 50 daha fazla insan başvuruyor. Aşevlerimiz sürekli kriz modunda" dedi.Yüksekenflasyonun hem insanları hem de aşevlerini zorladığını söyleyen Steppuhn, "Bize gelen iki milyon kişi arasında mültecilerin yanı sıra artık emekliler, bekâr ebeveynler veya düşük ücretli sektörde çalışan insanlar var. Aşevlerine gelen insanlar gerçekten ihtiyaç sahibi. Sıraya girerken iki kez düşünüyor, utanıyorlar" şeklinde konuştu.Gönüllülükesasına dayalı hizmet veren ve bağışlarla ayakta duran Tafel, son dönemde bağışların azalması, başvurunun artması dolayısıyla zor anlar yaşıyor. Tafel yetkilileri durumu, "Talebi karşılayacak bağışa ulaşamıyoruz. Şayet bunu başarmış olsak aşevlerinden gıda ihtiyacını karşılayanların sayısında patlama yaşanır" diyerek özetledi.