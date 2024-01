Scholz’dan yeni yılda saygı çağrısı

Kalifiye göçmene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan Almanya'da son dönemde göçmenlere karşı alınan olumsuz tavır karşısında Başbakan Olaf Scholz sessizliğini bozdu ve saygı çağrısı yaptı. Başbakan yeni yıl mesajında, insanların birbirine saygı göstermeleri gerektiğini söyledi. Scholz, "Birbirimize saygıyla davranırsak, o zaman gelecekten korkmamıza gerek kalmaz" mesajını verdi.Başbakan Scholz, bilim insanından hemşireye, polisten paket taşıyıcısına, emekliden meslek eğitimi yapan gence kadar ülkede her meslek grubuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savaşlara işaret eden Scholz, halkının endişelerini ve memnuniyetsizliklerini ciddiye aldığını belirtti, "Dünyamız daha huzursuz ve daha çetin hale geldi. Baş döndürücü hızla değişiyor. Bu yüzden biz de değişmeliyiz" dedi.Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Olaf Scholz, "Almanya ve Avrupa'da güvenliğimizi nasıl garanti altına alabileceğimizi günden güne tartışıyoruz. Avrupa Birliği (AB) bizi güçlü kılıyor. AB, birlik içinde davranırsa 400 milyondan fazla vatandaş adına hareket etmiş olur. İleride on milyara ulaşacak olan sekiz milyar insanın yaşadığı dünyada bu gerçek bir ağırlıktır" ifadelerini kullandı.