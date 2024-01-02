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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Yılbaşı kutlamalarında kan döküldü

İbrahim TAŞ
Mustafa AKBABA
Yılbaşı kutlamalarında kan döküldü

Üç genç öldü, 390 kişi gözaltına alındı, onlarca polis ve vatandaş yaralandı. Leipzig’de öfkeli gençler polis karakolunu taşladı. Almanya yeni yıla olaylı girdi

Berlin başta olmak üzere yılbaşı gecesi pek çok kentte polis ile gençler karşı karşıya geldi. Berlin'de iki grup birbirlerine havai fişeklerle saldırdı. Bir grup da polisin üzerine havai fişek attı. Olaylar sonrası 390 kişi gözaltına alındı, 54 polisin yaralandığı açıklandı. Leipzig'de gençler karakolu taşlarken, Essen, Duisburg, Solingen, Köln, Frankfurt'ta gençlerin polisler ve itfaiyecilerin üzerine havai fişek attığı gerekçesiyle gergin anlar yaşandı, gözaltına alınanlar oldu. Öte yandan Koblenz ve Cham'da 18, Boxberg'de 22 yaşındaki gençler havai fişek patlaması sonucu öldü.
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Yılbaşı kutlamalarında kan döküldü
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