Türk köyünde izler siliniyor

Geçmişi 1600'lü yıllara kadar uzanan Hollanda'daki Turkeye (Türkiye) isimli köy, artık Osmanlı ve Türk izlerini taşımaktan uzaklaşıyor. Hiç Türk yaşamamasına rağmen evlerinin kapılarında 'Ne mutlu Türküm diyene' yazan, Türkiye müzesi bulunan köyde, Sturm ailesi fertlerinin artık yaşlanması dolayısıyla Türkiye ve Osmanlı izleri ikinci plana itildi.Köyün 'Turkeye' isim levhalarından bazıları çalındı, Türk bayrağı indirildi, Osmanlı Çeşmesi bakımsız kaldı. Köye gelen tüm Türk misafirlerle ilgilenen, köyün tarihini anlatan, Türkiye'den getirilen eşyalarla küçük bir Türkiye müzesi oluşturan Anjele Sturm'un 103 yaşına, kızı Monique Sturm'un ise 69 yaşına girmesiyle birlikte izler yavaş yavaş silinmeye başladı.STURM ailesi, sağlık sorunlarıyla boğuştukları için artık gelen misafirlerle ilgilenemediklerini ifade etti. Köy nüfusunun da 19 olduğunu hatırlatan Sturm ailesi, Türk derneklerinin bazı şeylerin bakımını üstlenebileceğini dile getirdi. Hollanda'nın Zeeland Eyaleti'nde bulunan köy, Belçika sınırındaki Oostburg'a da oldukça yakın noktada yer alıyor.