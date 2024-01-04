Yangın dosyası yeniden açıldı

Tarihler 3 Şubat 2008'i gösterdiğinde Ludwigshafen kentinde meydana gelen ve beşi çocuk, dördü kadın 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan şüpheli yangının dosyası raftan indirildi. Frankenthal Savcılığı, Gaziantepli Kaplan ve Özkaplı ailelerinin yaşadığı binada çıkan ve kundaklamaya dair ize rastlanmadığı gerekçesiyle kapanan dosyanın yeniden ele alınacağını açıkladı.SAVCILIK, Türkiye'de tutuklu bulunan bir mahkûmun hapishane arkadaşıyla yaptığı sohbette yangını kendisinin çıkardığını söylemesi ihbarı üzerine harekete geçti. Savcı Hubert Ströber, "Boş yere umutlandırmak istemiyoruz ama bu ihbarı öylece göz ardı edemezsiniz. Bunu takip etmek zorundayız. Bilginin değerini kontrol ediyoruz. Bunun için tanıkların dinlenmesi gerekiyor" dedi.SWR televizyonu, 'Feuerkinder- Ateşin Çocukları' adlı belgeseli izleyen bir kişinin, kanalı arayıp iki mahkûm arasında yangın hakkındaki konuşmayı aktardı. SWR durumu savcılığa bildirince soruşturma açıldı. Türk toplumu bugüne dek yangının ırkçılar tarafından çıkarıldığına inanıyordu. Türkiye'den ve bir Türk mahkûmdan gelen haber, şok etkisine neden oldu.