Camiler için vakıf istedi

Türk imamlarının Almanya'ya gönderilmesine kademeli olarak son verilmesi konusunda varılan uzlaşmada, açıkta kalan finansman konusunda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) öneri sundu. Sağlık eski Bakanı ve CDU Yürütme Komitesi Üyesi Jens Spahn, "Almanca vaaz veren cami cemaatlerine maddi destek sağlamak için federal bir vakıf kurulmasından yanayım" dedi.Acilen finansman alternatifine ihtiyaç olduğunu söyleyen Spahn, kilise vergisine dayalı cami vergisini savunmadığını söyledi, "Gönüllü finansman olacak" diye konuştu. Jens Spahn, "Camiler kendilerini geçindirebilecek duruma gelene dek, vakıftan mali destek almalarının sağlanmalı gerekir" şeklinde planını aktardı, sürecin hızla tamamlanması gerektiğini söyledi.