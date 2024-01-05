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Giriş Tarihi: 5.1.2024

İlk yardımda sınıfta kaldılar

Mustafa AKBABA
İlk yardımda sınıfta kaldılar

Yardım kuruluşları, Almanya’daki öğrencilerin ilk yardım konusunda yetersiz olduklarını açıkladı. Kızıl Haç, ilk yardımın müfredata alınmasını istedi

Alman Kızıl Haç (DRK) Başkanı Gerda Hasselfeldt, ilk yardımın okullarda daha fazla öğretilmesi gerektiğini açıkladı. Okullarda verilen ilkyardım kurslarının yeterli olmadığını belirten Hasselfeldt, ilk yardımın müfredata alınmasını talep etti. Bir hastalık sigortası, her dört kişiden birinin 20 yıldan uzun süredir ilk yardım kursuna katılmadığı verisini paylaştı. İlk yardımın kaza ve ani kalp ölümü gibi durumlarda hayat kurtarmak için önemli olduğuna da dikkat çekilirken, düzenli tazeleme kurslarına gidilmesi gerektiği vurgulandı.
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İlk yardımda sınıfta kaldılar
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