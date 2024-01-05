İlk yardımda sınıfta kaldılar

Alman Kızıl Haç (DRK) Başkanı Gerda Hasselfeldt, ilk yardımın okullarda daha fazla öğretilmesi gerektiğini açıkladı. Okullarda verilen ilkyardım kurslarının yeterli olmadığını belirten Hasselfeldt, ilk yardımın müfredata alınmasını talep etti. Bir hastalık sigortası, her dört kişiden birinin 20 yıldan uzun süredir ilk yardım kursuna katılmadığı verisini paylaştı. İlk yardımın kaza ve ani kalp ölümü gibi durumlarda hayat kurtarmak için önemli olduğuna da dikkat çekilirken, düzenli tazeleme kurslarına gidilmesi gerektiği vurgulandı.