Ertekin’in suçu neydi?

MANNHEİM kentinde 23 Aralık günü Ertekin Özkan'ı (49), elinde bıçak var diye dört kurşunla öldüren Alman polisi, Ravensburg'da farklı hareket etti. Sokakta kız arkadaşıyla tartışan ve polislerin gelmesi üzerine elindeki bıçakla onların üzerine yürüyen 26 yaşındaki Alman, uyarı ateşinden sonra bıçağı tuttuğu kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.ÖNCE uyarı ateşi açılıp sonra failin yaralı olarak etkisiz hale getirilmesi, "Polis bu kez doğru olanı yaptı" şeklinde yorumlandı. Mannheim'da ise aynı durumda Ertekin Özkan, uyarı ateşi açılmadan vücudu hedef alınıp dört kurşunla öldürülmüştü. Sosyal medyada yüzlerce kişi, "Neden polis Ertekin olayında da aynı şekilde davranmadı. Onun günahı neydi?" dedi.