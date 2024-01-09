Elektrikte zam hesabı başladı

Almanya'da koalisyon hükümetinin bütçede oluşan açığı kapatmak adına pek çok alanda sübvansiyonu kaldırması, enerji fiyatlarına da yansıyacak. Enerji dağıtım şirketleri, 1 Ocak'tan itibaren kilovatsaat başına iki katına çıkan şebeke ücretinin tüketici fiyatına yansıtılıp yansıtılmaması hesabı yapmaya başladı. Fiyatlara nisan ayından itibaren zam gündeme geldi.FİYAT karşılaştırma portalları ise tasarruf etmek isteyen tüketicilere enerji dağıtım şirketlerini değiştirme tavsiyesinde bulundu. Şu anda kilovatsaat başına elektriğe ortalama 38 cent ödendiğine dikkat çeken portallar, "Şirketler yeni müşteri kazanmak adına 29 sente elektrik satmaya başladı. Şebeke değişikliği ciddi anlamda tasarrufu da beraberinde getiriyor" dedi.