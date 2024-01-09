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Giriş Tarihi: 9.1.2024

İyi uyuyamıyor rahatlayamıyoruz

İbrahim TAŞ
İyi uyuyamıyor rahatlayamıyoruz

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, halkın büyük bölümü, iyi uyuyamıyor, gerçek anlamda rahatlayamıyor ve kendini boş zamanlarında stresli hissediyor

Yougov adlı araştırma şirketi tarafından 2042 kişiyle çevrimiçi görüşülerek gerçekleştirilen anket araştırması, insanların gerçek anlamda rahatlama bulamadığını, iyi uyuyamadığını veya boş zamanlarında kendilerini stresli hissettiklerini ortaya koydu. Yüzde 41'lik kesim, uykularının dinlendirici olmadığını düşünüyor. Yüzde 37'lik kesim rahatlayamıyor. Katılımcıların yarısı ise çalışmak zorunda olmadıkları vakitlerde de baskı veya zaman baskısı hissediyor. Araştırmacı Prof. Ulrich Reinhardt'a göre, boş zamanları da optimize etmeye çalışmak tamamen saçmalık ve yapılmaması gerekiyor.
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İyi uyuyamıyor rahatlayamıyoruz
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