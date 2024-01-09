İyi uyuyamıyor rahatlayamıyoruz

Yougov adlı araştırma şirketi tarafından 2042 kişiyle çevrimiçi görüşülerek gerçekleştirilen anket araştırması, insanların gerçek anlamda rahatlama bulamadığını, iyi uyuyamadığını veya boş zamanlarında kendilerini stresli hissettiklerini ortaya koydu. Yüzde 41'lik kesim, uykularının dinlendirici olmadığını düşünüyor. Yüzde 37'lik kesim rahatlayamıyor. Katılımcıların yarısı ise çalışmak zorunda olmadıkları vakitlerde de baskı veya zaman baskısı hissediyor. Araştırmacı Prof. Ulrich Reinhardt'a göre, boş zamanları da optimize etmeye çalışmak tamamen saçmalık ve yapılmaması gerekiyor.