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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Makinistler greve çıktı

İbrahim TAŞ
Makinistler greve çıktı

Almanya’da grev dalgası sürüyor. Aylardır uyarı grevinde olan makinistler, bu sabah yeniden uyarı grevine başladı. Grev bu kez 24 saat sürecek

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları ile olan ücret anlaşmazlığından dolayı yeniden uyarı grevi kararı aldı. DB'nin son ana kadar mahkeme yoluyla engellemeye çalıştığı grev, dün 18.00'de yük trenlerinde başladı. Yolcu trenlerinde ise gece 02.00'de makinistler iş bıraktı. GDL'nin, daha önceki iki uyarı grevinde, uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 80'i iptal edilmişti. Kasımdan bu yana devam eden pazarlıkta makinistler, ücret zammının yanı sıra haftalık çalışma saatlerinin 38'den 35'e indirilmesini istiyor.
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Makinistler greve çıktı
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