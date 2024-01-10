Makinistler greve çıktı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları ile olan ücret anlaşmazlığından dolayı yeniden uyarı grevi kararı aldı. DB'nin son ana kadar mahkeme yoluyla engellemeye çalıştığı grev, dün 18.00'de yük trenlerinde başladı. Yolcu trenlerinde ise gece 02.00'de makinistler iş bıraktı. GDL'nin, daha önceki iki uyarı grevinde, uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 80'i iptal edilmişti. Kasımdan bu yana devam eden pazarlıkta makinistler, ücret zammının yanı sıra haftalık çalışma saatlerinin 38'den 35'e indirilmesini istiyor.