‘Evliliğimizin bittiğini gazeteden öğrendim’

Murat Özcan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 'Ayrıldığınızı neden birlikte açıklamadınız?' sorusuna yanıt verdi, "Ben de hep merak etmişimdir. Ama gazete aracılığıyla öğrendim. Önce iş ortakları, sonra çalışanlar, son olarak da gazete haberiyle benim haberim oldu" dedi. Yedi haftadır ayrılıkla ilgili sessiz kalan Özcan, "Çok ani sona erdi ve bu çok acı verici" diye konuştu. Murat Özcan, 16 yıllık evliliğini anlatan kitap yazmak istediğini de açıkladı. Sally lakaplı Saliha Özcan ise açıklama karşısında sessiz kaldı.