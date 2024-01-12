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Giriş Tarihi: 12.1.2024

‘Evliliğimizin bittiğini gazeteden öğrendim’

Fatih YILMAZ
‘Evliliğimizin bittiğini gazeteden öğrendim’

medya fenomeni, işkadını Saliha Özcan’ın eşi Murat, sessizliğini bozdu ve 16 yıllık evliliklerinin bittiğini gazetelerden öğrendiğini dile getirdi

Murat Özcan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 'Ayrıldığınızı neden birlikte açıklamadınız?' sorusuna yanıt verdi, "Ben de hep merak etmişimdir. Ama gazete aracılığıyla öğrendim. Önce iş ortakları, sonra çalışanlar, son olarak da gazete haberiyle benim haberim oldu" dedi. Yedi haftadır ayrılıkla ilgili sessiz kalan Özcan, "Çok ani sona erdi ve bu çok acı verici" diye konuştu. Murat Özcan, 16 yıllık evliliğini anlatan kitap yazmak istediğini de açıkladı. Sally lakaplı Saliha Özcan ise açıklama karşısında sessiz kaldı.
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‘Evliliğimizin bittiğini gazeteden öğrendim’
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