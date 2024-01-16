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Giriş Tarihi: 16.1.2024

10 bin çiftçiyle dev protesto

10 bin çiftçiyle dev protesto

Hükümetin tarım araçları ile mazottaki sübvansiyonu kaldırmasını haftalardır protesto eden çiftçiler, dün altı bin araçla Berlin’deydi. 10 bin çiftçi hükümete, ‘yeter artık’ dedi

Tarım araçlarında muaf oldukları vergi ile mazotta indirim hakları ellerinden alınan çiftçiler, dün başkent Berlin'e akın etti. Altı binin üzerinde traktör, TIR ve tarım araçlarıyla Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasında gösteri düzenleyen çiftçiler, Alman Hükümeti'nin tarım politikasına karşı yeni protesto çağrısında bulundu. Çiftçilerin yeni hedefi, 20 Ocak'ta Berlin'de gerçekleşecek Yeşil Hafta adlı tarım fuarı ve fuar kapsamında planlanan tarım bakanları konferansı oldu. Çiftçiler mitingde sık sık, "Yeter artık', "Bıktık", "Koalisyon hükümeti gitmeli" sloganları attı. BERLİN
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10 bin çiftçiyle dev protesto
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