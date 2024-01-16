3. kez ölümden döndüler

Nürnberg'in Georg Strobel Caddesi'nde bulunan beş katlı binada, cumartesi günü büyük panik yaşandı. Türk, Yunan, Rus ve Romanyalı ailelerden oluşan 24 kişi, saat 04.30'daki kundaklanan binadan yara almadan kurtulmayı başardı. 11 Ocak 2024 günü de ateşe verilen binada, alevlerin erken fark edilip söndürülmesi olası faciayı önledi. Binada yaşayanlar, "Benzer bir korkuyu 26 Mayıs 2022'de de yaşadık" dedi.İki kundaklamada alevlerin erken fark edilmesiyle söndürüldüğünü söyleyen Türkler, "Üçüncü girişimde hasar büyük oldu" diye konuştu. Binada yaşayan emekli öğretmen Süleyman Apaydın ile eşi Zehra, "Evimiz oturulamayacak hale geldi. Tedirginiz" ifadelerini kullandı. Sevim Zournatzi, "Merdivenlerden büyük panikle indim. Kedilerimi almak için geri döndüm. Büyük korku yaşadık" şeklinde konuştu.Üçüncü katta ikamet ettiğini anlatan Yasemin Ökmen, "Yangın sırasında işteydim. Yangını komşum haber verdi" dedi ve kundakçının bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Binanın giriş katında yaşayan Romanyalı Mariana Frunze, "Sabaha karşı bir koku hissettim. Yangın olduğunu fark edince tüm komşuları uyandırıp itfaiyeye haber verdim. Büyük facianın eşiğinden döndük" dedi.Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, mağdurları ziyaret etti ve "Çok üzücü bir olay ve tekrarını istemiyoruz. Eminim ki emniyet, görevini layıkıyla yapacaktır. Olayın takipçisi olacağız ve umarım arkasında yabancı düşmanlığı yoktur" diye konuştu.