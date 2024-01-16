Aile şirketleri varis bulamıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo), Almanya'da 250'den fazla çalışanı bulunan büyük aile şirketlerinin neredeyse yarısının yönetimi bir sonraki nesle devretmeye hazırlandığını açıkladı. Ifo uzmanı Annette von Maltzan, "Şirketlerin yüzde 50'si önümüzdeki üç yıl içinde devir teslim yapmayı planlıyor. Ancak şirketlerin yüzde 42'si henüz aile içinde bir halefe sahip değil" dedi.Maltzan, denetim kurullarında da şirket içinden halef sıkıntısı yaşandığını söyledi ve "Şirketlerin sadece dörtte biri, yönetim kurulunu aile üyeleriyle doldurabiliyor. Aile şirketlerinin neredeyse yarısı ikinci ve üçüncü kuşakta yer alıyor ve yüzde beşi 1900'den önce kurulmuş. 2026 yılına kadar yılda ortalama 38 bin devir bekleniyor" diye konuştu. FRANKFURT