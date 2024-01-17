‘Dar gelirli için acil sosyal konut yapın’

Berlin'debir araya gelip açıklama yapan ittifak üyeleri, Pestel Enstitüsü'nün bir araştırmasına atıfta bulunarak 910 binden fazla sosyal konut inşa edilmesini istedi. Sosyal Konut İttifakı, 2030 yılına kadar ülke çapında 2 milyon sosyal konut stokuna ulaşılması gerektiğine işaret etti ve 2022 yılı sonunda ülkede yaklaşık 1 milyon 88 bin sosyal konut bulunduğunu belirtti. İttifak, federal ve eyalet hükümetlerine sosyal konutların teşviki için derhal 50 milyar euro sağlamalarını istedi. İttifakın bir diğer çağrısı da yeni sosyal konutlarda mevcut yüzde 19 olan verginin yüzde 7'ye çekilmesi oldu.