Müşterilerin gözü önünde öldürdü

Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden Walldorf kasabasında önceki akşam saat 19.15'te dehşet dolu anlar yaşandı. Aldi adlı süpermarkette kasiyer olarak çalışan Bulgaristan Türklerinden Aysel İbryam (38), 48 yaşındaki eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. İbryam'ın kasada çalıştığı sırada meydana gelen olayda, katil zanlısı kadına birkaç kez ateş ettikten sonra intihar etti.GÖRGÜ tanıkları, kafasından vurulan kadın ile katil zanlısının olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlattı. Olaydan, süpermarkette bulunanlar yara almadan kurtulurken, büyük panik yaşandığı ifade edildi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarından, "En kötüsü çalışanların davranışıydı. Kapıları kilitleyip güvenli odaya kaçtılar. Neyse ki dışarıdan biri cam kapıyı kırdı ve çıkabildik. Dehşet içinde dehşeti yaşadık" diye konuştu.AYSEL İbryam'ın olaydan birkaç gün önce arkadaşlarına, "Ayrıldım, ama beni rahat bırakmıyor. Korkuyorum. Beni yalnız bırakmayın. Eve siz bırakın. Beni öldürmesinden korkuyorum" dediği öğrenildi. Kadının polise tehdit edildiğini anlatıp anlatmadığı henüz netlik kazanmazken, Darmstadt Savcılığı yaptığı basın açıklamasında ilişki cinayeti üzerinde durulduğunu açıkladı.