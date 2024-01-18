Sağlık sistemine Lauterbach neşteri

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, acil sağlık bakım alanında reform yapılacağını açıkladı. 2025'e kadar hayata geçmesi planlanan reformda öncelikli amaç sağlık servisleri üzerindeki yükü hafifletmek olacak. Buna göre, 112 acil çağrı numarası yerine hastaların 116-117 numarasını aramaları istenecek. Görüşme sonrası hastalar, bir acil servise, acil durum merkezine ya da doktora yönlendirilecek veya ambulans gönderilecek. Öte yandan doktorlar telefon görüşmesi ya da videolu görüşme yoluyla hastasını muayene edebilecek, reçete ve rapor düzenleyebilecek.