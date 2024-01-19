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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Uzaklaştırma koruyamadı

Uzaklaştırma koruyamadı

Eski sevgilisi tarafından işyerinde infaz edilen Aysel İbryam’ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak bu, Aysel’i koruyamadı

Frankfurt yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'ta ülkenin en büyük süpermarketler zincirlerinden Aldi Süd'de çalışan Aysel İbryam'ın (38), tehdit edildiği için suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Aysel İbryam'ın ayrıldığı sevgilisi Plamen P.'nin zorla eve girip kadının boğazını sıktığı ve bu yüzden hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Plamen P.'nin bu olay nedeniyle 15 Şubat'ta Gross Gerau'da mahkemeye çıkması gerekiyordu. Ancak kadının ayrılmasını hazmedemeyen Plamen P., sevgilisini işyerinde kurşun yağmuruna tuttu. Aysel İbryam'ın annesi, "Ben kızımın işi için geldim. Kızımı Bulgaristan'da toprağa vereceğiz. Ben de artık Almanya'ya dönmem" dedi. MÖRFELDEN-WALLDORF
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Uzaklaştırma koruyamadı
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