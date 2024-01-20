‘Derdiniz Türkler’

YASAYA karşı olan muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) en güzel cevabı SPD'li Dirk Wiese verdi. Wiese, "Siz, ülkede yaşayan Türklere güvenmiyorsunuz. Açık açık 'Türklerin AK Parti'yi seçmesinden endişe ediyoruz' dediniz. Bu çok saçma. Alman ve Fransız vatandaşı olup da Marie Le Pen'i seçenlere karşı tepkiniz neredeydi?" diye sordu.WİESE, "Sizden hiç ses çıkmadı. ABD ve Alman vatandaşı olup da oyunu Donald Trump'a verene karşı tepkiniz nerede? Sizden bu konuda çıt duymadım. Siz, Almanya'da yaşayan Türklere güvenmiyorsunuz. Siz bu insanların çifte vatandaş olmasını istemiyorsunuz. Bunu dürüstçe dile getirin" diye konuştu. Wiese, bu partilerin asıl derdinin Türkler olduğunu söyledi. BERLİN