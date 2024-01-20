Hataylı çocuklar için kapıları çaldı

Hollanda'da yaşayan sanatçı Karsu Dönmez, Hataylı depremzede çocuklar için anlamlı bir kampanya başlattı. Karsu, sosyal medya hesabından, "Amsterdam ve çevresinde olan var mı? Hatay'daki Karsu Vakfı Müzik Merkezi'ne bağışlamak istediğiniz bir enstrümanınız varsa bu akşam gelip alabilirim" paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma onlarca kişi yanıt verdi. Adreslere tek tek giden Karsu, çok sayıda müzik aleti topladı. Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki yakınlarını kaybeden Karsu, bölgeye vakfı aracılığıyla yardımda bulunuyor. AMSTERDAM