Almanya plakalı ilk Togg yollarda

Aracı Türkiye'den satın alıp getiren Erlangen kentinde yaşayan Ali Köksal oldu. Bir restoran işleten Aksaraylı Köksal, "Trafik tescili için gereken prosedürleri yerine getirdim. Aracın iç dizaynı muhteşem. Çok güzel, geniş ve ferah bir araba. TOGG'u görenler hayranlıkla bakıyor" dedi. TOGG'u TÜV'e götürdüğünü ve onayını aldığını belirten Köksal, "Alman plakasına sahip ilk TOGG'un bende olduğunu söylediler. Araba gerçekten çok güzel" diye konuştu. Köksal, araç şarjının 40 dakika gibi bir sürede dolduğunu belirtti.