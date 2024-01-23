Ali’nin duyarlılığı hayat kurtardı

Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan otobüs şoförü Ali Aktaş (38), durakta kalbi duran 63 yaşındaki bir Almana ani müdahalesiyle takdir topladı. Yedi yıldır belediye otobüsünde şoför olan Aktaş, "Pforzheim-Wilferdingen seferini yaparken durakta hareketsiz yatan birini gördüm. Yolcuları indirip yardıma koştum. Adamın yanında iki genç vardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yüzü bembeyazdı, nabzı yoktu. Ambulans olay yerine gelinceye kadar kalp masajı yaptım. Nabzı yerine geldi. Bu, bir insanın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Çok mutluyum" diye konuştu. Fatih YILMAZ