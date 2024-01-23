‘Sokağa çıkanlar cesaret veriyor’

Almanya'da ırkçıların göçmenleri ülkeden sürme planıyla toplandığının ortaya çıkmasından sonra halkın tepkisi her geçen gün artıyor. Köln'de önceki gün 70 bin kişi bir araya gelip ırkçı AfD partisini kınadı. Göstericiler, 'AfD kapatılsın', 'Irkçıları istemiyoruz', 'Demokrasiye sahip çıkın' sloganları attı. Bonn'da da yaklaşık 30 bin kişi ırkçılara karşı toplandı.Bu gösteriler sonrası Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier video mesajı yayınlayarak ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi. Steinmeier, "Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor" dedi.