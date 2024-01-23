Haberler Avrupa Haberleri ‘Sokağa çıkanlar cesaret veriyor’
Giriş Tarihi: 23.1.2024

‘Sokağa çıkanlar cesaret veriyor’

İbrahim TAŞ
‘Sokağa çıkanlar cesaret veriyor’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi, “İnsanlığımızı savunuyorlar” dedi

Almanya'da ırkçıların göçmenleri ülkeden sürme planıyla toplandığının ortaya çıkmasından sonra halkın tepkisi her geçen gün artıyor. Köln'de önceki gün 70 bin kişi bir araya gelip ırkçı AfD partisini kınadı. Göstericiler, 'AfD kapatılsın', 'Irkçıları istemiyoruz', 'Demokrasiye sahip çıkın' sloganları attı. Bonn'da da yaklaşık 30 bin kişi ırkçılara karşı toplandı.

ANAYASAMIZI SAVUNUYORLAR
Bu gösteriler sonrası Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier video mesajı yayınlayarak ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi. Steinmeier, "Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sokağa çıkanlar cesaret veriyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA