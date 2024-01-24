Halk sokağa indi AfD’nin oyu düştü

Göçmenleri ülkeden sürme planı ortaya çıkan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) hızlı yükselişini haftasonu meydanlarda toplanan halk frenledi. Son kamuoyu yoklamasında partinin oy oranı 1.5 puan geriledi. INSA'nın seçim anketine göre AfD'nin oy oranı bir haftada yüzde 23'ten 21.5'e indi. Bu düşüşte hafta sonu yaklaşık bir milyon kişinin meydanlara inmesi ve ırkçılığı protesto etmesi etkili oldu.İkiyıl önce ocak ayında yüzde 11 oy oranına sahip olan AfD, geçen yılın aynı ayında oy oranını yüzde 15'e yükseltmişti. Parti, bir yıldır hızla oyunu artırırken, üye sayısını da yükseltmişti. Son ankete göre Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 30.5 olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13.5, Yeşiller yüzde 12.5, FDP yüzde 5 oy oranı ile sıralandı. Sol Parti'nin oyları ise yüzde 3 seviyelerine indi.ESSEN kentindeki fuar alanı Grugahalle, AfD'nin yaz ayında düzenleyeceği genel kurul toplantısına izin vermemek için inceleme başlattı. Fuar şirketi, halkın partiye olan tepkisini gördükten sonra AfD ile olan anlaşmayı bozmak için harekete geçildiğini açıkladı. Essen Belediye Başkanı ve fuarın Denetleme Kurulu Başkanı Thomas Kufen, "AfD hoş karşılanmıyor. Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız yok" diye konuştu.IRKÇILARIN göçmenleri ülkeden sürme planı yaptığı toplantıya katılan Avusturyalı doktorun iş sözleşmesine son verildi. Avusturya'nın birçok bölgesinde hastaneleri bulunan Humanomed sağlık kurumu, Villach'taki kliniklerinde çalışan doktorun işine son verildiğini duyurdu. Gerekçe ise etik ilkeler, güven ve empati olarak sıralandı. Almanya'nın Potsdam kentinde 25 Kasım 2023 günü aşırı sağcı, ırkçı gruplar gizli bir toplantı düzenlemişti.AFD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, iktidara gelmeleri halinde Avrupa Birliği'nde (AB) reform yapmaya çalışacaklarını, olmazsa AB'den çıkış için referandum yapacaklarını söyledi. Weidel, AfD'li bir hükümetin AB'nin demokratik eksikliklerini gidermek için reform yapmaya çalışacağını söyledi ve bunu başaramamaları durumunda Birleşik Krallık'ta olduğu gibi halk oylamasıyla Dexit referandumu yapacaklarını ifade etti. Öte yandan Weidel, AfD'nin Almanya'da uzun vadede hükümette yer almasını "kaçınılmaz" olarak nitelendirdi.