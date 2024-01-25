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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Işık ihlali Onur’u canından etti

MEHMET UZUN
Işık ihlali Onur’u canından etti

Mercedes fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Onur Can Bozkurt, işten çıkıp eve giderken kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpması sonrası yaşamını yitirdi

Aydınlı Onur Can Bozkurt, Mercedes'in Bremen fabrikasında vardiyasını tamamlayıp evine giderken geçirdiği kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozkurt acil müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan ve Türk olduğu ifade edilen 19 yaşındaki sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra Onur'a çarptığı öğrenildi. Onur Can Bozkurt, kılınan cenaze namazının ardından Bremen Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine gencin ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Bozkurt'un tabutu Türk bayrağına sarıldı.
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Işık ihlali Onur’u canından etti
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