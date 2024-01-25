Patronlar huzursuz

Alman hükümeti her alanda güven kaybı yaşamayı sürdürüyor. Seçmenin güvenini yitiren koalisyon hükümetinden şimdi de işverenler rahatsız. İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, "Federal hükümet her alanda başarısız oluyor. Ekonomik ve sosyal politikanın artık doğru dürüst bir pusulası yok. Bürokratik karmaşa büyümeye devam ediyor. Rahatlama yaşamıyoruz, planlama güvenliğimiz yok, güvenimiz yok" dedi.Dulger, Almanya'da çarkların yeniden işlemek zorunda olduğunun altını çizdiği konuşmasında, "Eyalet birliklerimin artık sabrı tükeniyor. İşlerin nasıl devam edeceği konusunda karın ağrısı var. Refah devleti yeniden düzenlenmeli. Kızgın vatandaşı anlayabiliyorum" dedi.