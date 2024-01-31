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Giriş Tarihi: 31.1.2024

‘Dayanışma günlük yaşama da yansımalı’

Cengiz PARLAYAN
‘Dayanışma günlük yaşama da yansımalı’

Almanya’nın Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, ırkçılığa karşı gösterilen dayanışmanın günlük yaşama da yansımasını istedi

Almanya'da son haftalarda halkın sokağa çıkıp aşırı sağa ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri düzenlemesini olumlu bulan Reem Alabali Radovan, "Protestolardaki dayanışmanın gündelik hayata da yansımasını sağlamalıyız" dedi. Radovan, gösterilere katılımın yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, aşırı sağcılıkla ilgili endişelerin toplumun çoğunluğuna ulaştığını söyledi, "Öncelikle olaylardan etkilenenlerin bakış açısını anlamamız, onları cesaretlendirmemiz ve en önemlisi dayanışmanın sadece birkaç haftalık bir mesele olmadığını göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
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‘Dayanışma günlük yaşama da yansımalı’
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