‘Dayanışma günlük yaşama da yansımalı’

Almanya'da son haftalarda halkın sokağa çıkıp aşırı sağa ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri düzenlemesini olumlu bulan Reem Alabali Radovan, "Protestolardaki dayanışmanın gündelik hayata da yansımasını sağlamalıyız" dedi. Radovan, gösterilere katılımın yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, aşırı sağcılıkla ilgili endişelerin toplumun çoğunluğuna ulaştığını söyledi, "Öncelikle olaylardan etkilenenlerin bakış açısını anlamamız, onları cesaretlendirmemiz ve en önemlisi dayanışmanın sadece birkaç haftalık bir mesele olmadığını göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.