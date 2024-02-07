Samsunlu çift ölü bulundu

Freiburg kenti yakınlarındaki Furtwangen kasabasında yaşayan dört çocuklu İrfan (48) ve Aynur Başokur (47) çifti evlerinde ölü bulundu. Acı olay, çiftin çalıştıkları fabrikaya gitmemesi sonrası ortaya çıktı. İşten eve gelen ailenin büyük kızı Esra (26), anne ve babasını önce evde aradı ardından bodrum katına indi. Genç kız, burada anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı.Polis, yaptığı inceleme sonrası eve zorla girildiğine ya da dışarıdan müdahaleye ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı. Başokur çiftinin gaz zehirlenmesinden öldüğü üzerinde duruluyor.