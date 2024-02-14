Avrupa’nın yaşlı adamı Almanya

Almanya'nın ekonomisi, diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla zayıflıyor. Ülkenin Avrupa'nın hasta adamı olup olmadığı tartışması başladı. Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer bu soruya, "Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil, ama yaşlanan adamı. Nüfus yaşlanıyor. Bu durum emeklilikte sorun haline gelecek. Fabrikadaki makineler, şirket yapıları yaşlanıyor" diye cevap verdi.Otomobil endüstrisiyle övünen Almanya'nın elektromobilitede geç kaldığını ifade eden Schnitzer, "Sağdan ve soldan Tesla ile Çin bizi geride bırakıyor. Yeni teknolojilere yapılan yatırımlar ise önce kaçırıldı, şimdi de yavaşlatılıyor. Ülkenin doğusunda devlet desteğiyle bilgisayar çipi fabrikaları kurulması çok gecikmiş bir adım. Yıllarca, artık gelecekte bir rol oynamayacağını bildiğimiz halde madenciliği destekledik" dedi.Politikacıların sadece bir sonraki seçim dönemini düşündüğünü de söyleyen Monika Schnitzer, "Şimdi sorulması gereken soru, '20 yıl sonra nerede olmak istiyoruz, paramızı nasıl kazanmak istiyoruz?' olmalı. Siyasetçiler sadece bir sonraki seçim dönemini düşünürken, ben ise uzun vadeli düşünmeyi özlüyorum. Politikacılar risk alma konusunda isteksiz" diye konuştu.