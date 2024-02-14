Emlak fiyatları hızla düşüyor

Almanya'da ipotekli konut finansmanı sağlayan Alman İpotek Bankalar Birliği (VDP), geçen yıla ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı. Buna göre, emlak piyasasında krizin sonu hâlâ görünmüyor. Konut fiyatları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 1,6 düştü. 2022'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise yüzde 6,1'lik düşüş görüldü.Ticari gayrimenkul fiyatları ise son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 12,1 gerileyerek kayıtların tutulduğundan beri görülen en sert düşüşü kaydetti. VDP yöneticisi Jens Tolckmitt, "Emlak fiyatlarında trendin tersine dönmesi öngörülmüyor. 2024 de zor olacak" dedi. Emlak sektörü, yıllardır faizlerin düşmesi, talebin artmasıyla ivme kazanmıştı. BERLİN