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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Türk köyünde karnaval coşkusu

Türk köyünde karnaval coşkusu

Belçika’nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville’de gelenekselleşen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu. Köyde her yer Türk bayrağıyla donatıldı

Liege kentine bağlı köyün ay yıldızlı tabelasıyla dikkati çeken kültür merkezinde toplanan kalabalık, karnaval için hazırlıklarını yaptı. Ardından Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu. Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans ederek korteje katılan Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler, şekerler fırlattı. Belçika ve komşu ülkelerden çok sayıda Türk de bayraklarıyla katılarak coşkuya ortak oldu. Stuttgart kentinden Tamer Çal, "İkinci kez geliyorum. Türk adıyla anılan köyün kültürünü tanımak istedim" dedi. FAYMONVİLLE
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Türk köyünde karnaval coşkusu
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