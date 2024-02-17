‘Babamı asla unutmayacağız’

ALMANYA'NIN Darmstadt kenti Belediye Meclisi, Alman komşusunun ırkçı saldırısında yaşamını yitiren Ali Bayram'ı ölümünün 30. yılında anma kararı aldı. Belediye Başkanı Hanno Benz, "Darmstadt'ta meydana gelen aşırı sağcı terör saldırısıyla yüzleşmeliyiz. Ali Bayram, ırkçı şiddet eylemlerinin karanlık figürleri arasında kaybolmamalı" dedi ve pazar günü Justus Liebig Haus'ta anma etkinliği yapacaklarını duyurdu. Bayram'ın saldırıda yaralanan ve 2005'te Almanya güzeli seçilen kızı Aslı ise sosyal medyadan "Asla unutulmayacaksın" mesajıyla babasının fotoğrafını paylaştı. FRANKFURT