Şizofren komşu dehşeti

MÜLHEİM semtinde dün bir binada meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Saat 04.20'de meydana gelen yangında apartmanda aralarında Türklerin de olduğu 13 kişi, itfaiye yardımıyla binadan çıkarıldı. Binada yaşayan Sadiye Kızılkaya, "Apartmandaki herkesle kavgalı olan komşumuz, piknik tüpleriyle düzenek kurmuş. Büyük bir patlama yaşandı" dedi.BİNADA yedi ailenin yaşadığını anlatan Kızılkaya, "O gece annemde kalmıştım. Komşum 'Sizin ev yanıyor' diye aradı. Eşim evdeydi. Eve ulaştığıma her taraf cehennem gibiydi. İtfaiye ve polisler, herkesi binadan sağ salim çıkardı" diye konuştu. Kızılkaya, yangın çıkaran komşularının psikolojisinin yerinde olmadığını, şizofren olduğundan şüphelendiklerini de ifade etti.