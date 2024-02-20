Yaşlı çalışanların sayısı hızla artıyor

Hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının düşük oluşu, Almanya'da giderek daha fazla sayıda 63 ila 67 yaşları arasındaki insanları çalışmaya zorluyor. Hükümetin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, söz konusu yaştaki 1,67 milyon kişi geçen yıl çalışmaya devam etti. Bu rakam 2020'de 1,31 milyondu. Öte yandan ülkede son günlerde 45 yıl sigortalı çalışanların 63 yaşında emeklilik tartışması başladı. Birlik Partileri (CDU/CSU) ile hükümet ortakları Yeşiller ve FDP, uygulamanın kaldırılmasını istedi. FRANKFURT