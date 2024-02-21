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Giriş Tarihi: 21.2.2024

‘Anma için minnettarız’

‘Anma için minnettarız’

1994’te ırkçı Alman komşusu tarafından öldürülen Ali Bayram anıldı. Saldırıda yaralanan Bayram’ın oyuncu kızı: 30 yıl bekledik, minnettarız

Darmstadt kentinde 18 Şubat 1994 günü ırkçı komşusu tarafından öldürülen Ali Bayram, ölümünün 30. yılında anıldı. Bayram'ın oyuncu ve yazar kızı Aslı, "30 yıllık bekleyişin ardından, Darmstadt şehri nihayet babamın öldürülmesini gerçekte olduğu gibi, yani köklü bir ırkçılığın ifadesi olarak resmen tanıdı. Bu tanıma, önemli bir ilerlemeyi simgelemekte" diye konuştu.

İLHAM KAYNAĞI OLMALI
Aslı Bayram, "Bu ayrıca gerçeği kabul etmek için hiçbir zaman geç olmadığını vurgulamaktadır. Babamın anısı sadece geçmişi hatırlatmakla kalmamalı, hoşgörü ve insanlık için bir ilham kaynağı olmalıdır. Merhamet ve anlayışın hâkim olduğu bir dünya için çalışmamızda da bizi motive etmelidir. Ailemiz anmayı mümkün kılan herkese minnettardır" dedi. FRANKFURT
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‘Anma için minnettarız’
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