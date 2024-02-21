‘Anma için minnettarız’

Darmstadt kentinde 18 Şubat 1994 günü ırkçı komşusu tarafından öldürülen Ali Bayram, ölümünün 30. yılında anıldı. Bayram'ın oyuncu ve yazar kızı Aslı, "30 yıllık bekleyişin ardından, Darmstadt şehri nihayet babamın öldürülmesini gerçekte olduğu gibi, yani köklü bir ırkçılığın ifadesi olarak resmen tanıdı. Bu tanıma, önemli bir ilerlemeyi simgelemekte" diye konuştu.Aslı Bayram, "Bu ayrıca gerçeği kabul etmek için hiçbir zaman geç olmadığını vurgulamaktadır. Babamın anısı sadece geçmişi hatırlatmakla kalmamalı, hoşgörü ve insanlık için bir ilham kaynağı olmalıdır. Merhamet ve anlayışın hâkim olduğu bir dünya için çalışmamızda da bizi motive etmelidir. Ailemiz anmayı mümkün kılan herkese minnettardır" dedi. FRANKFURT