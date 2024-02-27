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Giriş Tarihi: 27.2.2024

Enerji hesabı şoke etti

Enerji hesabı şoke etti

Almanya’da üç kişilik bir ailenin yıllık doğalgaz, elektrik ve akaryakıt harcaması hesaplandı. Üç yıl öncesine kıyasla fiyatta 1534 euroluk artış göze çarptı

ASGARİ ÜCRET KADAR ARTTI
FİYAT karşılaştırma portalı Verivox, enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için araştırma gerçekleştirdi. Üç kişilik aileyi örnek alan portal, yılda 20 bin kilovatsaat doğalgaz, 4 bin kilovat elektrik ve 13 bin 300 kilometre araç akaryakıt harcaması öngördü. Gider, 2021 fiyatlarıyla karşılaştırılınca ortaya asgari ücret kadar fark çıktı. Verivox, "Enerji maliyeti yüzde 41 arttı" dedi.

DEĞİŞİM TASARRUF SAĞLAR
2021'DE örnek alınan ailenin söz konusu üç kalem için 3 bin 772 euro harcadığına işaret eden portal, rakamın bu yıl 5 bin 306 euroya yükseldiği açıkladı. Federal Tüketicileri Koruma Birliği Başkanı Ramona Pop, "Tüketiciler daha ucuz sağlayıcıya geçiş yapıp tasarruf sağlayabilirler" dedi. Öte yandan hükümet, şebeke ücretlerine sağladığı sübvansiyonu iptal etmişti. Cengiz PARLAYAN
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Enerji hesabı şoke etti
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