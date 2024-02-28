Çiftçiler sokakları ateşe verdi

Yüksek maliyet, yetersiz sübvansiyon, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları, Avrupalı çiftçileri isyan ettirdi. Belçika'daki derneklerin çağrısıyla yüzlerce çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi binası yakınında toplandı. Çiftçiler, 300 kadar traktörle şehrin ana yollarında ve AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yapacağı bina çevresinde trafiği kilitledi. Polis barikatı önüne eski lastik ve saman balyası döken çiftçiler, bunları ateşe verdi. Çiftçiler ile polis arasında zaman zaman çatışma da yaşandı, devreye TOMA'lar girdi. BRÜKSEL