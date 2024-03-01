Aşırı hızın bedeli çok ağır olacak

Avusturya'da araçlarıyla seyahat eden herkesin artık hız göstergesine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Bugün uygulamaya alınan trafik kanunundaki değişikliğe göre, şehir içinde 60 km/saatin, şehir dışında 70 km/saatin üzerinde hız yapan sürücülerin araçlarına iki hafta süreyle geçici olarak el konulacak. Yerleşim alanlarında izin verilen hız sınırının 80 km/s, şehir dışında 90 km/s üzerine çıkılması halinde, araca kalıcı olarak el konulacak ve araç açık artırmayla satılabilecek. El koyma uygulaması Almanya plakalı araçlar ile kiralık araçlar için de geçerli olacak.