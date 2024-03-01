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Giriş Tarihi: 1.3.2024

Aşırı hızın bedeli çok ağır olacak

Mustafa AKBABA
Aşırı hızın bedeli çok ağır olacak

Avusturya, trafik kanununda yaptığı değişiklikle aşırı hız yapan sürücünün artık aracına el koyup satacak. Uygulama Almanya plakalı araçlar için de geçerli

Avusturya'da araçlarıyla seyahat eden herkesin artık hız göstergesine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Bugün uygulamaya alınan trafik kanunundaki değişikliğe göre, şehir içinde 60 km/saatin, şehir dışında 70 km/saatin üzerinde hız yapan sürücülerin araçlarına iki hafta süreyle geçici olarak el konulacak. Yerleşim alanlarında izin verilen hız sınırının 80 km/s, şehir dışında 90 km/s üzerine çıkılması halinde, araca kalıcı olarak el konulacak ve araç açık artırmayla satılabilecek. El koyma uygulaması Almanya plakalı araçlar ile kiralık araçlar için de geçerli olacak.
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Aşırı hızın bedeli çok ağır olacak
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