Kulüp sahasına Almanya’da alçak saldırı

Mannheim kentinde 50 yıl önce kurulan, bünyesinde her dil, din ve ırktan 300 sporcu barındıran Mannheim Türkspor'un sahası PKK yandaşlarınca tahrip edildi. Önceki gün kulübün sahasına giren PKK'lılar, saha kenarındaki tüm reklam tabelalarının üzerine örgüt adı ve sloganları yazdı. Antrenman için saat 16.00'da sahaya gelen futbolcular, yazıları görünce şoke oldu. Yöneticiler, durumu polise aktardı.Kulüp Başkanı Hüseyin Adalı, 50 yıllık tarihlerinde ilk kez böylesi bir terör saldırısının hedefi olduklarını belirtti. Adalı, Mannheim Türkspor'un çoğunluğu maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarından oluşan 300'den fazla gence spor yapma imkânı sunduğunu söyledi ve "Türkspor'un kapısı dini, dili, ırkı fark etmeksizin herkese açık. Birleştirici faaliyetimizden rahatsızlık duyan zavallılar bizi yıldıramaz" dedi.Kulübün eski başkanlarından Selçuk Aksoy ve Adnan Kahraman ise saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Terör örgütü yandaşlarının bu saldırısı bizi bölemeyecek, aksine birbirimize daha çok sahip çıkmamıza, kenetlenmemize vesile olacak" diye konuştu. Türkspor yöneticileri, faillerin bir an önce bulunmasını talep etti. Kulüp, geçtiğimiz yıl eyalet kupasında finale çıkma başarısı göstermişti.