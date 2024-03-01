NSU merkezi kurulacak

İçişleri Bakanlığı, Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayet serisinin kurbanları için kurulması planlanan dokümantasyon merkezinin yavaş yavaş şekillendiğini açıkladı. Kurban yakınlarının da kurulmasına katkı sağlayacağı merkez, 2030 yılına kadar tamamlanacak. Anma mekânının da içinde olacağı merkezin kurulacağı kent ise henüz belirlenmedi.Kurulum için Federal Siyasi Eğitim Merkezi (BpB) görevlendirildi. BpB'nin hazırladığı araştırmaya göre, merkezin işlevi arasında devletin, güvenlik birimlerinin ve toplumsal kontrol mekanizmalarının başarısızlıklarının eleştirel bir şekilde ele alınması bulunuyor. Merkezde aşırı sağ terörünün tarihine ilişkin arşiv, kütüphane ve etkinlik salonları da öngörülüyor.